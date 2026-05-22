Punto nascita della Gruccia Chiassai Martini | Non c’è nulla da festeggiare continuerò la battaglia

Il punto nascita della Gruccia rimane al centro di una disputa che coinvolge amministratori e cittadini. La politica locale ha espresso chiaramente la sua posizione, con alcune figure che affermano di non voler festeggiare e di proseguire la battaglia per mantenere il servizio. La situazione è stata riportata dai media locali, che continuano a seguire gli sviluppi e le decisioni prese dalle autorità competenti. La questione resta aperta, con aggiornamenti che arrivano periodicamente attraverso le testate giornalistiche della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 22 maggio 2026 – “Le notizie importanti sul futuro del nostro punto nascita continuiamo a leggerle sui giornali”. È uno sfogo carico di amarezza quello affidato dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, dopo le ultime notizie relative alla concessione di una deroga di 12 mesi al punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, come riportato questa mattina dal quotidiano Repubblica. Secondo il sindaco non ci sarebbero motivi per festeggiare. “Era questo l’obiettivo della Regione – afferma – ottenere il minimo indispensabile, concedendo soltanto un anno di tempo per raggiungere la soglia dei 500 parti, utilizzando come motivazione i lavori sulla A1”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Punto nascita della Gruccia, Chiassai Martini: “Non c’è nulla da festeggiare, continuerò la battaglia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Punto nascita della Gruccia | Silvia Chiassai Martini Sullo stesso argomento Punto nascita della Gruccia, Monni: “Lavoriamo per mantenerlo a Montevarchi”Arezzo, 03 aprile 2026 – Il futuro del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia resta al centro del confronto istituzionale. Punto nascita della Gruccia: nuovo confronto tra sindaci e AslArezzo, 6 marzo 2026 – Punto nascita della Gruccia: nuovo confronto tra sindaci e Asl. Il sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale sulla questione punto nascita alla GrucciaArezzo, 27 febbraio 2026 – Comunicazione del sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale su questione punto nascita ospedale alla Gruccia. Ritengo doveroso intervenire ancora in questo ... lanazione.it Incontro al Ministero tra il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai MartiniArezzo, 24 febbraio 2026 – Incontro al Ministero tra il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai Martin i. Una deroga per motivi orografici e azioni concrete per garantire un futuro certo ... lanazione.it