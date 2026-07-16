Pulisic si è infortunato e rischia di saltare le prossime partite del club. L'infortunio complica i piani di allenatore e squadra. Nel frattempo, il proprietario del club sta valutando il rinnovo contrattuale di uno dei giocatori chiave. Mancano due partite alla fine dei Mondiali: la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra e la finale per il titolo tra Spagna e Argentina.

Mancano soltanto due partite al fischio finale dei Mondiali: la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra e l'attesissimo atto conclusivo per il titolo tra Spagna e Argentina. Si avvia così alla conclusione un torneo al quale ha preso parte anche Christian Pulisic, attaccante del Milan, che sperava senza dubbio in tutt'altro andamento ed esito per la sua kermesse iridata oltreoceano. Il calvario Mondiale e il pesante infortunio al perone. La sua squadra, la Nazionale degli Stati Uniti d'America, non ha disputato un cammino deludente in senso assoluto: l'avventura si è interrotta agli ottavi di finale, dopo aver superato brillantemente il girone eliminatorio e il successivo turno dei sedicesimi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pulisic, il Milan trema: l'infortunio complica i piani di Amorim, il rinnovo quelli di Cardinale

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