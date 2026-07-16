Puglia ' Valore Acqua' progetto di rigenerazione per tutelare falda della Murgia?
Taranto, 14 lug. (Adnkronos) - L'Italia è oggi un Paese esposto allo stress idrico e tra i maggiori consumatori di acqua in Europa. Una situazione aggravata dagli effetti del cambiamento climatico, che negli ultimi decenni ha ridotto di circa il 20% la disponibilità di acqua. Tra le aree più colpite c'è la Puglia, dove le riserve idriche negli invasi sono scese sotto il 50% della media dell'ultimo decennio, portando il livello di severità idrica a valori elevati e rendendo sempre più urgente una gestione sostenibile della risorsa. È in questo contesto che Heineken Italia, insieme ad Arif (l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), ha deciso di promuovere un nuovo progetto di protezione e resilienza idrica della falda acquifera della Murgia, una delle principali riserve di acqua dolce della regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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'Valore ACQUA', in Puglia progetto di rigenerazione per tutelare la falda acquifera. A Massafra intervento da 318 mila metri cubi d'acqua l'anno #ANSA x.com
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