Oggi è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comando Generale della Guardia Costiera. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione per la tutela e la preservazione delle aree marine e costiere della regione. La firma rappresenta un passo formale per coordinare le attività di protezione del mare e prevenire il degrado ambientale lungo la costa pugliese. L’intesa definisce le modalità di collaborazione tra le due parti.

Rafforzata la Collaborazione tra Regione Puglia e Guardia Costiera. BARI (ITALPRESS) – Un passo importante verso la tutela del mare e della costa è stato compiuto oggi con la firma del Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Questo accordo, siglato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e dall’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Sergio Liardo, mira a potenziare la sinergia istituzionale orientata alla sicurezza delle attività marittime e alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo così uno sviluppo sostenibile dell’economia blu. Obiettivi e Azioni del Protocollo d’Intesa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Puglia e Guardia Costiera: uniti per proteggere e preservare il mare della regione.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gallipoli: cadavere rinvenuto in mare Intervento della Guardia costieraUn corpo senza vita è stato trovato in mare davanti al Lido Conchiglia a Gallipoli.

Emergenza in mare, anche il 1530 della guardia costiera entra a far parte della centrale unica 112 dell’AbruzzoLa regione Abruzzo ha integrato il numero di emergenza in mare 1530 nel sistema unico 112, diventando la prima in Italia a farlo.

Temi più discussi: Mare mosso e natanti in difficoltà, interviene da Termoli la Guardia costiera; Bagnanti in difficoltà salvati dalla Guardia costiera; Guardia Costiera, weekend di controlli e soccorsi nel Salento: salvataggi in mare, sequestri e sanzioni; OPERAZIONE Operazione Mare e Laghi Sicuri 2026: controlli serrati della Guardia Costiera di Brindisi a tutela di bagnanti e territorio. – Brindisi Libera.

Liardo, 'intesa con la Puglia è un modello da esportare a tutte le regioni'. Comandante Guardia costiera: Sardegna, Toscana e Sicilia pronte a seguire questo esempio #ANSA x.com

Liardo: 'L'intesa Puglia-Guardia Costiera modello per altre regioni'Guardia Costiera e Regione Puglia firmano a Bari un protocollo per il mare: un modello da estendere ad altre regioni ... it.blastingnews.com

Regione Puglia e Guardia Costiera insieme per rafforzare la tutela del mare3 minuti per la lettura BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera rafforzano la sinergia istituzionale per la tutela del mare e ... quotidianodelsud.it