Puglia e Guardia Costiera | uniti per proteggere e preservare il mare della regione

Da napolipiu.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comando Generale della Guardia Costiera. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione per la tutela e la preservazione delle aree marine e costiere della regione. La firma rappresenta un passo formale per coordinare le attività di protezione del mare e prevenire il degrado ambientale lungo la costa pugliese. L’intesa definisce le modalità di collaborazione tra le due parti.

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Rafforzata la Collaborazione tra Regione Puglia e Guardia Costiera. BARI (ITALPRESS) – Un passo importante verso la tutela del mare e della costa è stato compiuto oggi con la firma del Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Questo accordo, siglato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e dall’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Sergio Liardo, mira a potenziare la sinergia istituzionale orientata alla sicurezza delle attività marittime e alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo così uno sviluppo sostenibile dell’economia blu. Obiettivi e Azioni del Protocollo d’Intesa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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