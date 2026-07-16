Il presidente della Provincia ha firmato i decreti di assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali. Oggi sono stati ufficialmente firmati nuovi decreti che si aggiungono a quelli pubblicati nei giorni precedenti. La firma si è svolta in un incontro ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione delle deleghe tra i consiglieri.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia, Fausto Pi cone, ha assegnato una serie di deleghe ai consiglieri provinciali. Oggi la firma dei decreti che vanno ad aggiungersi a quelli già pubblicati nei giorni scorsi. Così l’attribuzione. Franco Di Cecilia: Viabilità Ambito NORD; Cultura e strutture culturali; Promozione territoriale; Sport; Rapporti con la Fondazione “Sistema Irpinia”. Enrico Montanaro: Mobilità strategica; Grandi progetti; Grandi opere; Politiche energetiche; Politiche comunitarie; PNRR. Domenico Landi: Bilancio; Rapporti con gli enti locali; Edilizia scolastica “Valle del Sabato e Valle dell’Irno”; Aspetti tecnici e amministrativi società partecipate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, il Presidente Picone assegna le deleghe ai consiglieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Provincia di Crotone il Presidente Antonio Ammirati assegna le deleghe ai ConsiglieriIl presidente della provincia di Crotone ha attribuito le deleghe a sei consiglieri e ha nominato il vice presidente per il mandato 2026-2030.

Provincia, primi decreti del presidente Picone tra deleghe e commissioniIl presidente della Provincia ha firmato i primi decreti dall’insediamento avvenuto lo scorso lunedì.

Temi più discussi: Provincia di Avellino, Fausto Picone è il nuovo presidente; Provincia, sopralluogo del Presidente Picone lungo la strada per Montevergine; Stazione Avellino, sopralluogo congiunto del sindaco Pizza e Presidente Picone per l'avvio del percorso Turismo delle Radici; Provincia, il presidente Picone completa il quadro degli incarichi. Biancardi verso la guida di Sistema Irpinia.

Il presidente Picone assegna deleghe ai consiglieri provinciali: Massimo coinvolgimento nell’azione dell’enteIl presidente della Provincia, Fausto Picone, ha assegnato una serie di deleghe ai consiglieri provinciali. Oggi la firma dei decreti che vanno ad aggiungersi a quelli già pubblicati nei giorni scorsi ... irpinianews.it

Provincia, il presidente Picone firma il decreto per le deleghe al consigliere del PD IovinoAVELLINO- Viabilità e infrastrutture Ambito OVEST, Edilizia Scolastica Baianese e Vallo di Lauro e Trasporti. Sono le deleghe che il presidente della Provincia Fausto Picone ha assegnato al consigli ... irpinianews.it

Sono pronti a tornare in sala alcuni degli attori di commedia più amati dagli italiani, come Ficarra e Picone con La notte delle fragole e il trio Aldo Giovanni e Giacomo in Magari un'altra volta, ma non solo. @medusa_film ha presentato a #Ciné15 - Giornate di x.com