Provincia il Presidente Picone assegna le deleghe ai consiglieri

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Provincia ha firmato i decreti di assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali. Oggi sono stati ufficialmente firmati nuovi decreti che si aggiungono a quelli pubblicati nei giorni precedenti. La firma si è svolta in un incontro ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione delle deleghe tra i consiglieri.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia, Fausto Pi cone, ha assegnato una serie di deleghe ai consiglieri provinciali. Oggi la firma dei decreti che vanno ad aggiungersi a quelli già pubblicati nei giorni scorsi. Così l’attribuzione. Franco Di Cecilia: Viabilità Ambito NORD; Cultura e strutture culturali; Promozione territoriale; Sport; Rapporti con la Fondazione “Sistema Irpinia”. Enrico Montanaro: Mobilità strategica; Grandi progetti; Grandi opere; Politiche energetiche; Politiche comunitarie; PNRR. Domenico Landi: Bilancio; Rapporti con gli enti locali; Edilizia scolastica “Valle del Sabato e Valle dell’Irno”; Aspetti tecnici e amministrativi società partecipate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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