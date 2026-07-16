Prove Invalsi Fontana | Investire sul digitale a scuola è investire sul futuro del Paese
Le prove Invalsi hanno evidenziato l'importanza delle competenze digitali nelle scuole. Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che investire nel digitale a scuola significa investire nel futuro del Paese. Secondo i dati, le capacità digitali sono fondamentali per la formazione delle giovani generazioni e rappresentano un elemento chiave per migliorare l’apprendimento. La crescita delle competenze digitali viene considerata strategica per affrontare le sfide dell’istruzione e del mercato del lavoro.
"Le competenze digitali si confermano cruciali nella formazione delle giovani generazioni". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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