Prove Invalsi Fontana | Investire sul digitale a scuola è investire sul futuro del Paese

Notizia in breve

Le prove Invalsi hanno evidenziato l'importanza delle competenze digitali nelle scuole. Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che investire nel digitale a scuola significa investire nel futuro del Paese. Secondo i dati, le capacità digitali sono fondamentali per la formazione delle giovani generazioni e rappresentano un elemento chiave per migliorare l’apprendimento. La crescita delle competenze digitali viene considerata strategica per affrontare le sfide dell’istruzione e del mercato del lavoro.