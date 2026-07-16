Prove INVALSI 2026 Cangini | L’abuso di smartphone e social network riduce la capacità di concentrazione
Le prove INVALSI 2026 mostrano un calo nei risultati degli studenti italiani, con un livello di apprendimento ancora inferiore rispetto a prima della pandemia. Cangini ha commentato che l’uso eccessivo di smartphone e social network tra gli studenti può influire sulla loro capacità di concentrazione. Non sono stati forniti altri dettagli sui dati o sulle cause specifiche del calo.
I risultati delle prove INVALSI 2026 certificano una flessione negli apprendimenti degli studenti italiani (un dato che si mantiene inferiore ai livelli registrati prima della pandemia). Ad analizzare questi numeri è Andrea Cangini, direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, che tramite una nota ufficiale punta il dito contro una causa specifica: l'utilizzo spropositato dei dispositivi elettronici tra i giovanissimi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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