Prove INVALSI 2026 Cangini | L’abuso di smartphone e social network riduce la capacità di concentrazione

Notizia in breve

Le prove INVALSI 2026 mostrano un calo nei risultati degli studenti italiani, con un livello di apprendimento ancora inferiore rispetto a prima della pandemia. Cangini ha commentato che l’uso eccessivo di smartphone e social network tra gli studenti può influire sulla loro capacità di concentrazione. Non sono stati forniti altri dettagli sui dati o sulle cause specifiche del calo.