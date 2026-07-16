pronto soccorso devastato da un paziente

Un paziente ha danneggiato il pronto soccorso dopo aver tentato di ottenere la cartella clinica relativa a un infortunio passato. Quando gli operatori dell’ufficio accoglienza hanno rifiutato di consegnargliela, ha reagito causando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i servizi di sicurezza e le forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, ma sono state rilevate alcune distruzioni materiali all’interno dell’area di accoglienza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Pretendeva di ritirare la cartella clinica sulle cure avute in ospedale per un passato infortunio e, quando gli addetti dell’ufficio accoglienza del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo gli hanno risposto che la doveva scaricare online, ha reagito con violenza scagliando una sedia di metallo contro lo sportello e danneggiando alcune apparecchiature informatiche. Per un monzese di 49 anni lunedì scorso sono scattati l’arresto e il ritorno in carcere, da dove era da poco uscito per altri reati. Per fermare il 49enne, che anche dopo l’arresto ha continuato a farsi protagonista di altre intemperanze, è stato necessario l’intervento di diversi poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Monza e della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Pronto soccorso, 11 ore di attesa per una distorsione alla caviglia: «È questa la sanità modello»

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