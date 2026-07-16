Un messaggio minaccioso è stato diffuso, annunciando un possibile attacco imminente. La minaccia ha causato preoccupazione anche tra le autorità statunitensi, incluso l’ex presidente. Si teme che questa escalation possa portare a un'interruzione delle forniture di benzina a livello mondiale. Le tensioni in Medio Oriente si sono intensificate, con le diplomazie che cercano di contenere la crisi. La situazione rimane molto instabile e in rapido peggioramento.

Il baratro di un conflitto totale in Medio Oriente appare ogni ora più concreto, con le diplomazie globali ridotte ormai all’impotenza di fronte a un’escalation che rischia di travolgere le principali rotte commerciali del pianeta. Il conflitto in Iran è sempre più lontano da una soluzione e rischia di allargarsi ancora. Teheran ha chiesto ai suoi alleati in Yemen, gli Houthi, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora, come minacciato da Donald Trump, gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. I ribelli hanno, a loro volta, avvertito l’Arabia Saudita che sono pronti a colpire le sue infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Pronti a colpire”: la minaccia shock, trema anche Trump. Rischio stop benzina in tutto il mondo

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L'Iran ha chiesto agli Houthi di tenersi pronti a chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb e la rotta petrolifera del Mar Rosso se gli Stati Uniti dovessero colpire le infrastrutture energetiche iraniane, riferiscono tre fonti a Reuters. x.com

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