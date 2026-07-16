La finale per il terzo posto del Mondiale 2026 tra Francia e Inghilterra si disputa sabato alle 23:00 ora italiana a Miami. La partita si gioca in un clima di tensione, con le due squadre che cercano di chiudere il torneo con una vittoria. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le motivazioni dei singoli attaccanti potrebbero fare la differenza in campo. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro e in streaming gratuito.

Francia-Inghilterra è la finale per il terzo posto del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. Finalina, finale per il terzo e quarto posto, medaglia di bronzo. Chiamatela come volete, ma la verità, al netto di ipocrisie varie, è che il calcio non funziona come la maggior parte degli sport. E siamo abbastanza certi che nessuna delle due grandi sconfitte nelle semifinali del Mondiale nordamericano, Francia e Inghilterra, avrebbero voluto giocare il match – cosiddetto “di consolazione” – in programma nell’afosa e rovente Miami circa 24 ore prima della vera finale, quella del MetLife Stadium di East Rutherford tra Spagna e Argentina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Francia-Inghilterra, a Miami vince la tristezza ma occhio alle motivazioni dei bomber

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Pronostico Inghilterra-Argentina per i Mondiali del 2026 reddit

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