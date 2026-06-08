L’Inghilterra, considerata una delle favorite, guida il Gruppo L dei Mondiali 2026, seguito dalla Croazia. La squadra inglese parte con grandi aspettative e si posiziona in testa alle previsioni antepost. La Croazia è vista come un’avversaria forte, mentre il Panama potrebbe contendere il terzo posto alla fine del girone. La composizione del gruppo include anche altre nazionali, tutte in corsa per la qualificazione.

Il Gruppo L è quello dell’Inghilterra, una delle favorite. Dopo Spagna e Francia ci sono gli inglesi. Thomas Tuchel ha fatto le sue scelte, anche controverse, e comunque beato lui che può permettersi di lasciare a casa giocatori come Phli Foden e Cole Palmer anche se ovviamente non l’ha fatto per dispetto. 8 vittorie su 8. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico antepost Gruppo L Mondiali 2026: Inghilterra e Croazia su tutte, ma occhio al Panama per il 3° posto

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