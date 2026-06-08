Pronostico antepost Gruppo L Mondiali 2026 | Inghilterra e Croazia su tutte ma occhio al Panama per il 3° posto

Da infobetting.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inghilterra, considerata una delle favorite, guida il Gruppo L dei Mondiali 2026, seguito dalla Croazia. La squadra inglese parte con grandi aspettative e si posiziona in testa alle previsioni antepost. La Croazia è vista come un’avversaria forte, mentre il Panama potrebbe contendere il terzo posto alla fine del girone. La composizione del gruppo include anche altre nazionali, tutte in corsa per la qualificazione.

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Il Gruppo L è quello dell’Inghilterra, una delle favorite. Dopo Spagna e Francia ci sono gli inglesi. Thomas Tuchel ha fatto le sue scelte, anche controverse, e comunque beato lui che può permettersi di lasciare a casa giocatori come Phli Foden e Cole Palmer anche se ovviamente non l’ha fatto per dispetto. 8 vittorie su 8. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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