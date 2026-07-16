Progettazione | Oice fatturato 2025 imprese associate a 4,6 mld +6,1%

Nel 2025, le imprese di ingegneria e architettura associate all’Oice hanno registrato un fatturato di 4,6 miliardi di euro, con un aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente. Per il 2024, si prevede un fatturato di 4,7 miliardi di euro, con un incremento dell’1,6%.

Nel corso del 2025 il fatturato delle società di ingegneria e architettura associate all’ Oice (associazione di categoria aderente a Confindustria) è stato di 4,6 miliardi, con un incremento del 6,1% sul 2024, mentre per l’anno in corso si attende un fatturato di 4,7 miliardi, con un incremento dell’ 1,6%. È quanto si legge nella 42esima Rilevazione OiceCer sull’andamento delle società di ingegneria e architettura aderenti all’associazione. Nel 2025 gli occupati nelle società sono stati 37.459 (+7,9% sul 2024) e nel 2026 arriveranno a 39mila unità (+4,1%). Diminuisce rispetto allo scorso anno (dal 50% al 46,9%) la quota delle imprese che... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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