Durante la partita, il commentatore argentino Pablo Giralt ha emozionato gli spettatori con una narrazione intensa, passando dal momento del palo di Mac Allister al gol di Lautaro. La telecronaca, già nota per quella di Argentina-Egitto, si è ripetuta in modo memorabile, trasmettendo tensione e passione. Giralt ha accompagnato con parole coinvolgenti le fasi più decisive dell'incontro, regalando ai tifosi un racconto vivido e carico di emozioni.

Dopo la travolgente telecronaca in Argentina-Egitto, il giornalista argentino Pablo Giralt si è reso protagonista di un altro "relato" (come viene chiamata in spagnolo la narrazione della partita) leggendario. Al gol di Lautaro, che consente all'Albiceleste di volare in finale al Mondiale, il telecronista non è riuscito a contenere l'emozione e le lacrime. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Prima il palo di Mac Allister, poi il gol di Lautaro: la telecronaca è da brividi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Inghilterra-Argentina: il Liverpool solleva le sopracciglia mostrando sostegno a Mac AllisterIl Liverpool ha pubblicato sui social media un messaggio di sostegno al centrocampista argentino Alexis Mac Allister prima della semifinale di Coppa...

FC 26: come sbloccare Mac Allister Path to Glory SBCPer completare il Daily SBC dedicato ad Alexis Mac Allister nella modalità Path to Glory, bisogna soddisfare alcuni requisiti specifici.

Temi più discussi: Mondiali 2026, l'Argentina vola in finale, battuta l'Inghilterra in rimonta; Argentina - Svizzera (3-1) Mondiali 2026; Diario Mondiale 2026: l'Inghilterra segna e si scioglie, Enzo Fernandez e Lautaro non perdonano! La finale sarà Spagna-Argentina; Da Città del Messico ad Atlanta, da Maradona a Messi: Argentina-Inghilterra, la storia si ripete 40 anni dopo: ecco come e perché...

Mondiali: Messi ribalta l'Inghilterra e porta l'Argentina in finale. Prima le botte, poi i gol: la 'Pulce' serve due assist per il 2-1. Quarant'anni dopo la 'Mano de Dios', l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghil reddit

Argentina-Svizzera 1-1 | Ai SUPPLEMENTARI! Mac Allister e poi Ndoye | OneFootballI campioni del Mondo dopo aver vinto in scioltezza il loro girone, sono arrivati ai quarti battendo Capo Verde ed Egitto con due partite rocambolesche. MINUTO 90 - Elvedi salva un gol praticamente cer ... onefootball.com

Argentina-Svizzera 1-1 | Ndoye PAREGGIA a Mac Allister! Messi, assist | OneFootballL'ultimo quarto di finale del Mondiale è Argentina-Svizzera al Kansas City Stadium: la vincente affronterà in semifinale l'Inghilterra (che ha battuto la Norvegia con un gol, forse, irregolare). MINUT ... onefootball.com