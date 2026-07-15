Inghilterra-Argentina | il Liverpool solleva le sopracciglia mostrando sostegno a Mac Allister

Da justcalcio.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Liverpool ha pubblicato sui social media un messaggio di sostegno al centrocampista argentino Alexis Mac Allister prima della semifinale di Coppa del Mondo tra Inghilterra e Argentina. La pubblicazione ha attirato attenzione e ha suscitato reazioni sui social. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto specifico del messaggio o sulle eventuali conseguenze. La notizia riguarda esclusivamente l’azione del club, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

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2026-07-15 18:42:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool ha suscitato scalpore sui social media dopo aver pubblicato una dimostrazione di sostegno al centrocampista argentino Alexis Mac Allister in vista della semifinale di Coppa del Mondo contro l’Inghilterra. I Reds non hanno un solo giocatore nella squadra inglese che abbia raggiunto le semifinali in Nord America, anche se l’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson e il loro ex difensore Jarrell Quansah fanno entrambi parte del gruppo di Thomas Tuchel. Hanno, tuttavia, una rappresentanza nella squadra argentina sotto forma di Mac Allister, che spera di aiutare i campioni in carica a raggiungere la finale con la vittoria in quella che sarà sicuramente una partita molto carica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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