Inghilterra-Argentina | il Liverpool solleva le sopracciglia mostrando sostegno a Mac Allister

Il Liverpool ha pubblicato sui social media un messaggio di sostegno al centrocampista argentino Alexis Mac Allister prima della semifinale di Coppa del Mondo tra Inghilterra e Argentina. La pubblicazione ha attirato attenzione e ha suscitato reazioni sui social. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto specifico del messaggio o sulle eventuali conseguenze. La notizia riguarda esclusivamente l’azione del club, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

2026-07-15 18:42:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool ha suscitato scalpore sui social media dopo aver pubblicato una dimostrazione di sostegno al centrocampista argentino Alexis Mac Allister in vista della semifinale di Coppa del Mondo contro l’Inghilterra. I Reds non hanno un solo giocatore nella squadra inglese che abbia raggiunto le semifinali in Nord America, anche se l’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson e il loro ex difensore Jarrell Quansah fanno entrambi parte del gruppo di Thomas Tuchel. Hanno, tuttavia, una rappresentanza nella squadra argentina sotto forma di Mac Allister, che spera di aiutare i campioni in carica a raggiungere la finale con la vittoria in quella che sarà sicuramente una partita molto carica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FC 26: come sbloccare Mac Allister Path to Glory SBCPer completare il Daily SBC dedicato ad Alexis Mac Allister nella modalità Path to Glory, bisogna soddisfare alcuni requisiti specifici.

Argentina-Inghilterra: non una partita come le altreDurante una partita tra Argentina e Inghilterra, Julián recupera la palla su Xhaka e la passa a Nico González, che avvia un contropiede.

Temi più discussi: Calcio: Argentina-Inghilterra, tornano i fantasmi della storia; La mano de Dios? Un furto. Pub e pinguini: Argentina-Inghilterra vista dalle Falkland; Lettere dal Mondiale #5: ad Argentina-Inghilterra e a chi pensa che sia solo una partita; Inghilterra-Argentina, Atlanta riporta in campo il fantasma di Maradona.

Inghilterra-Argentina LIVE semifinale Mondiali 2026, diretta TV su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partitaLa partita dei Mondiali 2026 in diretta dall'Atlanta Stadium alle 21: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Inghilterra-Argentina, seconda semifinale ... fanpage.it

Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026 in programma stasera, 15 luglio 2026, alle ore 21 ... tpi.it