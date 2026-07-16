La Corte di Cassazione ha depositato un’ordinanza il 9 luglio riguardante presunte torture a un detenuto. La decisione, presa il 5 giugno, ha portato a un rinvio alle Sezioni unite. La questione riguarda le modalità di trattamento in carcere e le eventuali violazioni dei diritti del detenuto. La corte ha deciso di sottoporre il caso a una valutazione più approfondita da parte delle Sezioni unite, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Presunte torture a Ranza nei confronti di un detenuto, la Corte di Cassazione (quinta sezione penale) ha depositato il 9 luglio scorso la corposa ordinanza con cui, il 5 giugno, a sorpresa, aveva deciso di rinviare alle sezioni unite. Sempre della Cassazione. Una sorta di ’congelamento’ della vicenda che ha assunto rilievo nazionale con cui si scriverà probabilmente la ’storia’ di questo reato. L’obiettivo era apparso da subito quello di garantire un’interpretazione uniforme della norma sull’intero territorio italiano. I cinque della polizia penitenziaria condannati in primo grado dal tribunale di Siena (pene che variavano da 6 anni a 5 anni e 10 mesi) si erano visti ridurre l’entità di queste ultime ma in tre casi erano rimaste superiori ai 4 anni per cui restava la spada di Damocle del carcere in caso di conferma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presunte torture a Ranza. Cassazione, c’è l’ordinanza. Ecco il quesito alle Sezioni unite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Interdittive antimafia, la svolta della Cassazione: scudo delle Sezioni Unite per le imprese

Case popolari, verdetto risolutivo delle Sezioni unite: «Nessuna nullità»Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il procedimento relativo alle case popolari non presenta nullità.

Si parla di: Presunte torture a Ranza. Cassazione, c’è l’ordinanza. Ecco il quesito alle Sezioni unite.

Ranza, presunte torture. Il caso finisce davanti alle sezioni unite della Cassazionedi Laura ValdesiSIENAIl caso delle presunte torture nel carcere di Ranza a San Gimignano arriva all’attenzione del massimo organo supremo giudicante del nostro ordinamento: le sezioni unite della ... lanazione.it

Torture a Ranza, oggi Cassazione per dieciIl caso delle presunte torture nel carcere di Ranza oggi arriva davanti alla Corte di Cassazione. Che potrebbe dunque pronunciare l’ultima parola sulla vicenda giudiziaria scaturita dal trasferimento ... lanazione.it