Presentata a Roma la nuov guida de I Borghi più Belli d' Italia

Notizia in breve

È stata presentata a Roma la nuova guida dei Borghi più Belli d’Italia. L’evento si è svolto al Campus Luiss di Viale Romania e ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore. Durante l’incontro si sono affrontati temi legati a tradizione, cultura e innovazione tecnologica. La presentazione si è tenuta presso il The Dome 2, con un pubblico composto da operatori e stakeholder dei territori coinvolti.