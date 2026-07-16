Presentata a Roma la nuov guida de I Borghi più Belli d' Italia
È stata presentata a Roma la nuova guida dei Borghi più Belli d’Italia. L’evento si è svolto al Campus Luiss di Viale Romania e ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore. Durante l’incontro si sono affrontati temi legati a tradizione, cultura e innovazione tecnologica. La presentazione si è tenuta presso il The Dome 2, con un pubblico composto da operatori e stakeholder dei territori coinvolti.
Roma, 16 lug. (askanews) - Tradizione, cultura e innovazione tecnologica si sono incontrate al Campus Luiss di Viale Romania, a Roma, in occasione dell'evento "I Borghi più Belli d'Italia: una visione per il futuro dei territori", ospitato presso il The Dome 2. Durante l'iniziativa è stata presentata in anteprima nazionale la nuova Guida dell'Associazione "I Borghi più Belli d'Italia", strumento dedicato alla valorizzazione dei piccoli centri italiani e alla promozione di un turismo consapevole. Realizzata dall'Associazione, nata nel 2002 all'interno della Consulta del Turismo dell'ANCI e oggi composta... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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