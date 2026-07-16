Prendono Norton-Cuffy per 20 milioni | la destinazione

Da calciomercato.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il laterale della nazionale under 21 inglese, Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy, potrebbe trasferirsi questa estate per 20 milioni di euro. In passato, anche Inter e Juventus avevano mostrato interesse, ma alla fine il giocatore è rimasto al Genoa. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con una possibile ufficializzazione nei prossimi mesi. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali accordi o modalità di pagamento.

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Il laterale della nazionale under 21 inglese potrebbe cambiare maglia nel corso di questa estate, la situazione.  In passato ci hanno provato anche Inter e Juventus, ma poi alla fine Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy è rimasto al Genoa. Questi, però, potrebbero essere davvero gli ultimi giorni del calciatore inglese in rossoblu visto che dall’Inghilterra continuano a mostrare un grandissimo interesse per il suo cartellino. Milan su Norton-Cuffy (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riferito oggi da ‘Il Secolo XIX’, Everton e Fulham sarebbero pronte a fare follie per il laterale londinese classe 2004: il Genoa e il tecnico Daniele De Rossi credono tantissimo nell’ex Millwall, ma la situazione potrebbe cambiare di fronte a un’offerta di circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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