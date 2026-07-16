Una donna ha ricevuto un’indennità di maternità di oltre 10.000 euro, ma il giudice ha stabilito che non sono stati dimostrati i requisiti per il pagamento. L’Inps ha ordinato il rimborso totale di quella somma. La decisione riguarda il mancato accertamento della reale attività lavorativa durante il periodo di maternità. La donna dovrà restituire all’ente previdenziale la cifra ricevuta indebitamente.

Maternità da oltre 10mila euro, ma per il giudice non è stato provato che quel lavoro sia stato davvero svolto: ora la donna dovrà restituire tutto all’Inps. Il Tribunale ha ritenuto insufficiente la documentazione presentata per dimostrare l’effettiva attività dalla quale era nato il diritto al pagamento. Non sono bastati il contratto a tempo indeterminato, le buste paga e i bonifici degli stipendi: il ricorso è stato respinto. La donna risultava assunta dal dicembre 2014 come addetta alla contabilità in un’azienda calzaturiera con sede operativa a Civitanova. Il 3 maggio 2016, a 33 anni, si era dimessa e aveva presentato domanda di maternità, ricevendo complessivamente 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prende la maternità, ma non le spetta. Ora deve restituire 10mila euro

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