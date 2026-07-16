Il torneo spagnolo di Premier Padel si svolge da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Malaga. Le partite dei quarti di finale, delle semifinali e della finale saranno trasmesse in diretta su Sky e disponibili in streaming su NOW. La finale si terrà domenica e sarà trasmessa su Sky Sport Max.

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio appuntamento con il torneo spagnolo del circuito Premier Padel. Quarti, semifinali e finali in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il Premier Padel 2026 prosegue su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio i migliori giocatori del mondo saranno protagonisti in Spagna per il Malaga P1 Premier Padel. Il torneo entrerà nella fase decisiva con quarti di finale, semifinali e finali trasmessi in diretta sui canali Sky Sport e disponibili anche in streaming su NOW. Riflettori puntati su Malaga per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nel tabellone femminile grande attenzione per la giocatrice di casa Bea González, che in coppia con Paula Josemaría punta alla vittoria davanti al pubblico spagnolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Premier Padel in tv, Malaga P1 su Sky e NOW: domenica le finali su Sky Sport Max

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