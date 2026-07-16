News Tv. Momenti di forte tensione durante Malas Lenguas, programma dell’emittente spagnola La2: la giornalista Marta Gómez Montero ha lasciato lo studio in lacrime dopo un acceso scambio con il conduttore Jesús Cintora. L’episodio si è verificato nel corso di un dibattito politico dedicato alle dichiarazioni del leader dell’opposizione, Alberto Núñez Feijóo. Il confronto, inizialmente concentrato sul tema dell’assenteismo lavorativo, è aumentato progressivamente di tono fino all’interruzione dell’intervento della giornalista. Prima di allontanarsi dalla propria postazione, Gómez Montero si è tolta il microfono e ha rivolto parole durissime al presentatore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Preferisco mangiare me**a!”. Incredibile sfogo in diretta tv: la giornalista si alza e se ne va

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