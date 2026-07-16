L’ex leader di un partito di centrodestra ha espresso sostegno alla proposta di introdurre le preferenze nelle elezioni, definendola una mossa corretta. Ha aggiunto che, con le liste bloccate, molti parlamentari rischiano di perdere il seggio se le preferenze venissero adottate. La sua opinione si basa sulla convinzione che l’attuale sistema favorisca chi è già in posizione, mentre il cambiamento potrebbe ridurre il rischio di rimanere fuori.

La spiegazione che sceglie Gianfranco Fini, ex leader di An, oggi in “pensione” dalla politica, è quella più semplice, perfino banale. “Nell’attuale Parlamento con le liste bloccate, se fossero introdotte le preferenze, buona parte di coloro che stanno su quelli scranni avrebbero non il timore, ma la certezza di rimanere a casa”. Al “F oglio “, l’ex presidente della Camera fornisce la chiave di lettura dell’incidente parlamentare sulla legge elettorale, con l’appello della premier Meloni al centrodestra a votare l’emendamento sulle preferenze e il successivo voto contrario, che ha scatenato l’esultanza delle opposizioni. Fini promuove Meloni sulla legge elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Preferenze, Fini applaude la Meloni: “Ha fatto benissimo a proporle: l’opposizione può solo strillare”

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