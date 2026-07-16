A Predappio si svolge la rassegna Predappio Vive l’Estate, organizzata dal Comune con il supporto di associazioni locali e il Teatro delle Forchette. Il programma comprende eventi di musica, astronomia e degustazioni di pizza. Tra le iniziative ci sono concerti, anche all’alba, e serate dedicate all’osservazione delle stelle. La manifestazione si estende su diversi giorni e include attività di vario tipo rivolte alla comunità.

La rassegna di eventi Predappio Vive l’Estate, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione col Teatro delle Forchette e altre associazioni locali, presenta un ricco programma all’insegna della musica, della cultura e del gusto. Musica e gusto, infatti, saranno le note dominanti della ‘Serata sotto la Luna’, organizzata dalla Pro loco di Fiumana per questa sera, all’Area Verde di Fiumana. Per l’occasione si potrà gustare la pizza, con menu alla carta basandosi su tre turni di orario: dalle 19 alle 20, dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22. Ad allietare la serata saranno le note del duo musicale formato da Daniela Vallicelli e Leonardo Vallicelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Predappio, tutti gli eventi: pizze, astronomia e concerti (anche all’alba)

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