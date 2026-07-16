Posso accendere il condizionatore se in casa c’è un neonato?

Una donna ha chiesto se può usare il condizionatore in casa con un neonato, preoccupata dalle alte temperature e dalla presenza del bambino. Non ci sono indicazioni che l’uso del condizionatore sia vietato in presenza di neonati, purché vengano rispettate alcune precauzioni come mantenere la temperatura tra i 22 e i 26 gradi Celsius e evitare correnti d’aria dirette sul bambino. È consigliabile consultare un medico per indicazioni specifiche in base alle condizioni del neonato.

Salve dottoressa, ho partorito da poco e sono terrorizzata dalle ondate di calore, soprattutto perché dovrò affrontarle con un neonato. Posso accendere il condizionatore con un bambino così piccolo in casa? La ringrazio in anticipo. Buongiorno signora, assolutamente sì. L’aria condizionata può essere usata anche con un neonato, l’importante è utilizzare alcune precauzioni come pulire bene i filtri dei condizionatori prima dell’utilizzo, non impostare una temperatura inferiore a 25 gradi ed evitare l’esposizione diretta del bimbo al getto d’aria. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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