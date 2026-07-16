Dai racconti di Franco Arminio ai concerti di Sirlene, Erica Mou con Concita De Gregorio, Angelica Bove e Carmen Consoli, l’ottava edizione del festival itinerante ideato da Renzo Rubino si apre con la tappa Pensa portando sul palco poesia, sostenibilità e musica +++dropcap Porto Rubino riparte da Taranto e ricomincia dalle parole. Prima delle canzoni e degli applausi, l’ottava edizione del festival ideato e diretto da Renzo Rubino sceglie di fermarsi, osservare e mettere insieme pensieri: la prima tappa, infatti, è stata battezzata come Porto Rubino Pensa e inaugura un viaggio che, dopo il porto tarantino, proseguirà tra Savelletri e Otranto - il 16 e 18 luglio 2026 - con altri artisti tra cui Dardust, Frenetik, Ditonellapiaga e Venerus attraverso altre due parole chiave: Balla e Canta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Porto Rubino: la prima notte parte da Taranto ed è fatta per «pensare»

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Porto Rubino 2026, date, ospiti e tappe del festival di Renzo Rubino: “Vorrei una serata “Lupi di Mare” con artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De Gregori” – IntervistaL’estate 2026 segna l’ottava edizione di Porto Rubino, il festival musicale ideato dal cantautore Renzo Rubino.

Temi più discussi: Porto Rubino riparte da Taranto con musica, parole e racconti sul mare; Porto Rubino, sold out la prima serata a Taranto; Annunciate ulteriori novità per Porto Rubino dal 14 al 18 luglio; Mai inseguite le mode: perché Porto Rubino continua a essere diverso dagli altri festival.

Dai racconti di Franco Arminio ai concerti di Sirlene, Erica Mou con Concita De Gregorio, Angelica Bove e Carmen Consoli, l’ottava edizione del festival itinerante ideato da Renzo Rubino si apre con la tappa Pensa portando sul palco poesia, sostenibilità e m x.com

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