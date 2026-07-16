A poche ore dalla pronuncia della sentenza sul crollo del Ponte Morandi, si intensificano le polemiche. L’amministratore delegato di Autostrade ha inviato una lettera di scuse, che non è stata accolta favorevolmente dai familiari delle 43 vittime. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, mentre si aspetta la decisione giudiziaria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A poche ore dalla sentenza sul crollo del Ponte Morandi, il clima si fa sempre più teso. A riaccendere il dibattito è stata la lettera di scuse dell’amministratore delegato di Autostrade, Arrigo Giana, un gesto che non è stato accolto positivamente dai familiari delle 43 vittime della tragedia di Genova. La decisione dei giudici arriverà dopo quattro anni di processo, 284 udienze e 57 imputati chiamati a rispondere delle proprie responsabilità. Le scuse di Autostrade alla vigilia della sentenza. Nella lettera diffusa nei giorni precedenti alla decisione del tribunale, Arrigo Giana ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto, sottolineando la volontà di arrivare alla verità insieme ai familiari delle vittime, ai cittadini genovesi e all’intero Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ponte Morandi, attesa per la sentenza: polemiche sulle scuse dell’ad di Autostrade

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Processo Morandi, oggi nuove udienze. E' la settimana della difesa degli imputati del Ministero

Notizie e thread social correlati

Ponte Morandi, alla vigilia della sentenza arriva la lettera di scuse di AutostradeA otto anni dal crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 luglio 2018, Autostrade per l’Italia ha inviato una lettera di scuse.

Leggi anche: Ponte Morandi: arriva la sentenza. Autostrade chiede scusa: “E’ un dovere morale”. Lettera aperta dell’ad Arrigo Giana

Temi più discussi: Crollo Ponte Morandi, attesa per oggi la sentenza del processo di primo grado: 57 imputati; Ponte Morandi, Autostrade: Rompiamo il silenzio. Le scuse arrivano alla vigilia della sentenza; Ponte Morandi, l'ad chiede scusa il giorno prima dell'attesa sentenza; Ponte Morandi: 284 udienze e 400 anni di condanne richieste, giovedì il primo verdetto.

È attesa per il primo pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi, processo a carico di 57 persone, accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, fal x.com

Ponte Morandi, le scuse di Autostrade: 'Le azioni e le scelte di alcuni ferite indelebili'. I parenti delle vittime: 'Sbigottiti' reddit

Ponte Morandi, il video del crollo che uccise 43 persone e cambiò per sempre GenovaLa tragedia risale al 14 agosto del 2018 poco dopo le 11.30. 43 le vittime. A quasi otto anni dalla tragedia e a quattro dall'inizio del dibattimento, è ... lastampa.it

Ponte Morandi, l'ira dei familiari del Morandi, 'sbigottiti da Autostrade'Rompiamo il silenzio. Le scuse di Autostrade per l'Italia arrivano con una lettera aperta dell'amministratore delegato Arrigo Giana, pubblicata oggi da Corriere e diffusa questa mattina dall'azien ... ansa.it