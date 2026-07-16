Polizia locale condivisa | boom di interventi
Nel primo semestre del 2026, la polizia locale condivisa ha effettuato più di dieci volte gli interventi sui mezzi pesanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli incassi sono aumentati del 42,4%. Sono stati realizzati 24 servizi serali in poco più di un mese. I controlli e le operazioni sono stati intensificati, con un incremento evidente delle attività di vigilanza e sanzionatorie.
Controlli sui mezzi pesanti più che decuplicati, incassi in crescita del 42,4%, 24 servizi serali in poco più di un mese: è un primo semestre 2026 in piena accelerazione quello che emerge dai dati resi noti dall’ Unione Nord Lodigiano — che riunisce i Comuni di Zelo Buon Persico, Cervignano d’Adda, Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo — sull’attività del proprio Corpo di Polizia Locale. Numeri analitici che completano quanto già comunicato dal Comando e confermano l’incremento di tutte le attività rispetto al 2025. Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026 gli agenti dell’Unione hanno svolto oltre 11mila ore di servizio sul territorio dei quattro comuni: 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Polizia Locale di Rovigo, avanzamenti di grado e nuove assunzioni
Notizie e thread social correlati
Pugno di ferro a Meda, ecco i taser. Il comandante della polizia locale: “Risposta al boom di aggressioni”La polizia locale di Meda ha introdotto ufficialmente i taser tra le dotazioni degli agenti, dopo un periodo di formazione e sperimentazione.
Polizia Locale, la FP CGIL chiede interventi urgenti: “Organico insufficiente e pressione sempre più alta”La Polizia Locale di Taranto si trova a fronteggiare una riduzione del personale, con un organico insufficiente rispetto alle esigenze quotidiane.
Argomenti più discussi: Polizia locale condivisa: boom di interventi; Genova, assunti 19 nuovi agenti della Polizia Locale.
Polizia locale condivisa: boom di interventiControlli sui mezzi pesanti più che decuplicati, incassi in crescita del 42,4%, 24 servizi serali in poco più di ... ilgiorno.it
Boom di multe: 124mila in un anno e più di trecento patenti ritirateQuattrocento violazioni al codice della strada ogni 24 ore. Il dato emerge dal report della Polizia locale riminese per l’anno appena terminato. Le violazioni complessive, dunque i verbali con ... ilrestodelcarlino.it