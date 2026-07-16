Polizia locale condivisa | boom di interventi

Notizia in breve

Nel primo semestre del 2026, la polizia locale condivisa ha effettuato più di dieci volte gli interventi sui mezzi pesanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli incassi sono aumentati del 42,4%. Sono stati realizzati 24 servizi serali in poco più di un mese. I controlli e le operazioni sono stati intensificati, con un incremento evidente delle attività di vigilanza e sanzionatorie.