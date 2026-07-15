Pugno di ferro a Meda ecco i taser Il comandante della polizia locale | Risposta al boom di aggressioni

La polizia locale di Meda ha introdotto ufficialmente i taser tra le dotazioni degli agenti, dopo un periodo di formazione e sperimentazione. L’adozione è stata autorizzata dal ministero dell’Interno nell’ambito di un progetto nazionale dedicato ai Comandi che hanno richiesto questa attrezzatura. Il comandante ha dichiarato che questa decisione arriva in risposta a un aumento degli episodi di aggressione nella zona.

Meda (Monza e Brianza) – La polizia locale sempre più attrezzata e più moderna: il taser entra ufficialmente nella dotazione degli agenti, dopo un percorso di formazione e sperimentazione avviato nei mesi scorsi e autorizzato dal ministero dell’Interno nell’ambito del progetto nazionale dedicato ai Comandi che ne hanno fatto richiesta. Meda ha aderito fin da subito, coinvolgend o operatori, formatori e l’Ats Brianza. Il periodo di prova ha permesso agli agenti di acquisire le competenze necessarie. Il Comando ha ora predisposto un manuale operativo che definisce protocolli, misure di sicurezza, modalità di custodia e tracciamento, oltre alle procedure di rendicontazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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