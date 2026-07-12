A Polignano a Mare, manifestanti si sono radunati per chiedere di fermare i lavori a Costa Ripagnola, con slogan contro le opere sulle coste pugliesi. La protesta si è svolta mentre si preparava a parlare il presidente della Regione. Decaro ha risposto che incontrerà gli attivisti. La piazza era affollata durante il festival letterario, e i manifestanti hanno ribadito il loro no ai progetti edilizi nella zona.

«Giù le mani da Costa Ripagnola e dalle coste pugliesi» è il messaggio che gli attivisti delle associazioni e comitati ambientalisti rilanciano dalla piazza di Polignano a Mare, gremita di persone in occasione del festival «Il Libro Possibile», protestando mentre si apprestava a prendere la parola il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Un flash-mob con cui gli ambientalisti intendono tenere accesi i riflettori su un tema a loro molto caro: il futuro di Costa Ripagnola, litorale di straordinaria bellezza, situato a nord di Polignano, verso Mola di Bari. L'attività degli ambientalisti si è fatto intenso dal 2019, quando... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Polignano, manifestanti protestano con Decaro: «Si salvi Costa Ripagnola». Il governatore: «Vi incontrerò»

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