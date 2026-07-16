Pogacar campione dal cuore d'oro rende felice un bambino al Tour | è il figlio di Tim Merlier
Dopo la vittoria alla dodicesima tappa del Tour de France, il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha regalato una maglietta e un cappellino al figlio di Tim Merlier, vincitore della stessa tappa. Merlier ha conquistato il suo terzo successo in questa edizione della corsa. Pogacar, con la maglietta firmata, ha mostrato un gesto di affetto nei confronti del bambino, senza ulteriori commenti o dichiarazioni pubbliche.
Bellissimo epilogo a margine del successo di Tim Merlier il belga che ha vinto la 12a tappa al Tour de France, il suo 3° successo in questa edizione: la maglia gialla Tadej Pogacar ha firmato maglietta e cappellino del figlioletto del belga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
TADEJ POGACAR PARTE A 70KM DAL TRAGUARDO E VINCE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO DI SVIZZERA! ASSURDO
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