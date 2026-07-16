Pogacar campione dal cuore d'oro rende felice un bambino al Tour | è il figlio di Tim Merlier

Notizia in breve

Dopo la vittoria alla dodicesima tappa del Tour de France, il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha regalato una maglietta e un cappellino al figlio di Tim Merlier, vincitore della stessa tappa. Merlier ha conquistato il suo terzo successo in questa edizione della corsa. Pogacar, con la maglietta firmata, ha mostrato un gesto di affetto nei confronti del bambino, senza ulteriori commenti o dichiarazioni pubbliche.