Pluriclasse non un ripiego ma un laboratorio di futuro L’approfondimento di INDIRE ribalta lo sguardo sulla scuola a classi eterogenee

Notizia in breve

Una scuola ospita classi con studenti di età, livello e bisogni diversi che condividono lo stesso spazio di apprendimento. L’approfondimento di INDIRE evidenzia che questa modalità, chiamata pluriclasse, non è un ripiego ma un laboratorio di futuro. In questi ambienti, la diversità è la norma e si sperimentano approcci educativi differenti. La presenza di studenti con caratteristiche eterogenee avviene quotidianamente, senza che ciò rappresenti un’eccezione.