Pluriclasse non un ripiego ma un laboratorio di futuro L’approfondimento di INDIRE ribalta lo sguardo sulla scuola a classi eterogenee

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scuola ospita classi con studenti di età, livello e bisogni diversi che condividono lo stesso spazio di apprendimento. L’approfondimento di INDIRE evidenzia che questa modalità, chiamata pluriclasse, non è un ripiego ma un laboratorio di futuro. In questi ambienti, la diversità è la norma e si sperimentano approcci educativi differenti. La presenza di studenti con caratteristiche eterogenee avviene quotidianamente, senza che ciò rappresenti un’eccezione.

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C'è un luogo, nella scuola, dove la diversità non è l'eccezione ma la regola. Dove bambini di età diverse, con livelli di competenza, interessi e bisogni differenti, condividono ogni giorno lo stesso spazio di apprendimento. È la pluriclasse, spesso percepita come una soluzione di ripiego per scuole di montagna, aree rurali o isole minori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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