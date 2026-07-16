Pina Picierno vuole rimettere insieme Renzi e Calenda | Matteo molla il Campo Lavrov – Il video

Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale al Senato, si avvicinano le prossime elezioni politiche. La legge è ormai pronta, con solo l’ultimo via libera da ottenere. Nel frattempo, una figura pubblica ha invitato un politico a cambiare posizione su un alleato internazionale. La discussione si concentra sulla possibile riunificazione di due figure politiche, con appelli pubblici a superare divergenze.

Ora che la nuova legge elettorale è pronta – manca solo il sì al Senato per l’approvazione definitiva – è iniziato davvero il countdown alle prossime elezioni politiche. Si potrebbe votare già la prossima primavera, se Giorgia Meloni e i suoi si convinceranno sia la strada più conveniente. Serve che i contendenti si facciano trovare pronti, e in fretta. E così, uscita dal Pd sbattendo la porta, Pina Picierno accelera verso il consolidamento al centro del suo nuovo movimento “Spazio Pubblico”. Per farne che cosa? Una piattaforma per «organizzare l’offerta politica» delle forze riformisteeuropeiste che non si riconoscono né nel centrodestra né nel centrosinistra attuali. 🔗 Leggi su Open.online

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