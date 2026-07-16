Pilastro piazza Lipparini riaccende il conflitto nel rione I Mubasta contro il progetto di riqualificazione | No al greenwashing
Il comitato popolare Pilastro ha protestato contro il progetto di riqualificazione di piazza Lipparini, associandolo a un tentativo di greenwashing. I membri del gruppo si sono opposti all'iniziativa, definendola una minaccia al quartiere e chiedendo di bloccare i lavori. La mobilitazione è nata in risposta alla proposta di costruire il Muba, il museo Futura per bambini, sostenendo che il progetto danneggerebbe l’area. La disputa ha riacceso il conflitto nel rione.
«Giù le mani da piazza Lipparini». Il comitato popolare Pilastro, nato dalla mobilitazione per fermare il Muba, il museo Futura dei bambini che sta sorgendo al parco Mitilini Moneta Stefanini, nonostante la battaglia di una parte di residenti e ambientalisti per bloccare il cantiere, ora punta i riflettori sul progetto di riqualificazione di piazza Lipparini, poco distante dal parco Mitilini. Un progetto proposto nell’ambito del Bilancio partecipativo 2026 da associazioni e cittadini attivi della zona (tra cui anche la Fattoria urbana), riunitisi qualche mese fa, in risposta alla rivolta del comitato Mubasta, nel comitato Muvèt. Per ora solo una proposta, presentata nelle scorse settimane ai Laboratori di Quartiere, su cui i cittadini dovranno dare il proprio voto in autunno. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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