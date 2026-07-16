Pilastro piazza Lipparini riaccende il conflitto nel rione I Mubasta contro il progetto di riqualificazione | No al greenwashing

Notizia in breve

Il comitato popolare Pilastro ha protestato contro il progetto di riqualificazione di piazza Lipparini, associandolo a un tentativo di greenwashing. I membri del gruppo si sono opposti all'iniziativa, definendola una minaccia al quartiere e chiedendo di bloccare i lavori. La mobilitazione è nata in risposta alla proposta di costruire il Muba, il museo Futura per bambini, sostenendo che il progetto danneggerebbe l’area. La disputa ha riacceso il conflitto nel rione.