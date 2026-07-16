Due giovani sono stati colpiti con un provvedimento di Daspo Willy dopo aver aggredito un ragazzo durante una sagra. La Polizia di Stato ha adottato questa misura come risposta a comportamenti violenti nei luoghi di aggregazione pubblica. Il provvedimento vieta ai due soggetti di frequentare determinati eventi e spazi pubblici per un periodo stabilito. La decisione fa parte di un’azione più ampia delle forze dell’ordine per contrastare episodi di violenza nelle manifestazioni pubbliche.

Tolleranza zero da parte delle autorità contro la violenza nei luoghi di aggregazione e di festa nel territorio della provincia. La Polizia di Stato di Perugia ha emesso in questi giorni il provvedimento di "divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento", comunemente noto come “ Daspo Willy “, nei confronti di due giovani rispettivamente di 24 e 22 anni (classe 2002 e 2004). Entrambi i ragazzi, residenti nella zona dell’Altotevere, risultavano già gravati da precedenti di polizia. Nel caso specifico avevano picchiato un ragazzo durante la festa a Lama procurandogli una prognosi di 30 giorni. I fatti che hanno portato all’adozione della misura di prevenzione risalgono allo scorso mese di giugno, nel corso della tradizionale “ Sagra della Gota “ che si tiene nella frazione di Lama, nel comune di San Giustino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchiarono un ragazzo alla sagra. Scatta il “Daspo Willy“ per due giovani

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Rissa in centro, scatta il Daspo Willy. Tre giovani ripresi dalle telecamere. E una via diventa off limits due anniTre giovani sono stati identificati dopo una rissa in centro e ripresi dalle telecamere di sorveglianza.