Lite alla sagra | c' è un ferito Il questore emette due Daspo Willy

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la sagra della Gota a San Giustino, una rissa ha causato un ferito. La Polizia di Stato di Perugia ha identificato alcuni partecipanti coinvolti e ha emesso due Daspo Willy, che vietano l’accesso ai locali di pubblico intrattenimento e ai pubblici esercizi. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante il festival, e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è stata segnalata ferita o coinvolta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

San Giustino (Perugia), 15 luglio 2026 - La Polizia di Stato di Perugia, a seguito dei disordini avvenuti nel corso della sagra della Gota, nella frazione di Lama, a San Giustino (Perugia), ha emesso un provvedimento di “Divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento” (cd. “ Daspo Willy ”) nei confronti di due giovani, rispettivamente classe 2002 e 2004, gravati da precedenti di polizia. L’episodio, che ha determinato l’emissione del provvedimento, risale allo scorso mese di giugno quando, a seguito di una discussione tra due gruppi di ragazzi per alcuni dissapori pregressi, era scoppiata una lite a seguito della quale uno dei giovani coinvolti aveva riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lite alla sagra c 232 un ferito il questore emette due daspo willy
© Lanazione.it - Lite alla sagra: c'è un ferito. Il questore emette due Daspo Willy
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lanciano petardi durante la partita di calcio, il Questore emette due daspo

Leggi anche: Colleferro. Follia a fine partita: rissa sul campo di calcio a Colle S. Antonino. Il Questore di Roma emette 4 Daspo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web