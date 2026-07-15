Lite alla sagra | c' è un ferito Il questore emette due Daspo Willy
Durante la sagra della Gota a San Giustino, una rissa ha causato un ferito. La Polizia di Stato di Perugia ha identificato alcuni partecipanti coinvolti e ha emesso due Daspo Willy, che vietano l’accesso ai locali di pubblico intrattenimento e ai pubblici esercizi. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante il festival, e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è stata segnalata ferita o coinvolta.
San Giustino (Perugia), 15 luglio 2026 - La Polizia di Stato di Perugia, a seguito dei disordini avvenuti nel corso della sagra della Gota, nella frazione di Lama, a San Giustino (Perugia), ha emesso un provvedimento di “Divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento” (cd. “ Daspo Willy ”) nei confronti di due giovani, rispettivamente classe 2002 e 2004, gravati da precedenti di polizia. L’episodio, che ha determinato l’emissione del provvedimento, risale allo scorso mese di giugno quando, a seguito di una discussione tra due gruppi di ragazzi per alcuni dissapori pregressi, era scoppiata una lite a seguito della quale uno dei giovani coinvolti aveva riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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