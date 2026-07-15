Lite alla sagra | c' è un ferito Il questore emette due Daspo Willy

Notizia in breve

Durante la sagra della Gota a San Giustino, una rissa ha causato un ferito. La Polizia di Stato di Perugia ha identificato alcuni partecipanti coinvolti e ha emesso due Daspo Willy, che vietano l’accesso ai locali di pubblico intrattenimento e ai pubblici esercizi. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante il festival, e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è stata segnalata ferita o coinvolta.