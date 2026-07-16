Picchia la moglie durante una diretta TikTok con una statua e un candelabro | arrestato 57enne

Notizia in breve

Durante una diretta su TikTok, un uomo di 57 anni ha aggredito la moglie colpendola con una statua di legno e un candelabro davanti a circa quaranta spettatori. Dopo l'aggressione, l’ha minacciata di morte. La polizia ha arrestato l’uomo in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato a Lecce. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza.