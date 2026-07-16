Picchia la moglie durante una diretta TikTok con una statua e un candelabro | arrestato 57enne
Durante una diretta su TikTok, un uomo di 57 anni ha aggredito la moglie colpendola con una statua di legno e un candelabro davanti a circa quaranta spettatori. Dopo l'aggressione, l’ha minacciata di morte. La polizia ha arrestato l’uomo in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato a Lecce. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza.
L’ha aggredita mentre era in diretta su TikTok, sotto gli occhi di una quarantina di persone collegate. Un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo aver colpito la moglie con una statua di legno e un candelabro e averla successivamente minacciata di morte. L’aggressione durante la diretta social. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 14 luglio. La donna stava partecipando a una diretta su TikTok, insieme a una quarantina di utenti, tra cui un’amica d’infanzia, quando il marito avrebbe iniziato ad aggredirla senza un apparente motivo. Secondo la... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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