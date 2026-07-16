Picchia la moglie durante una diretta TikTok con una statua e un candelabro | arrestato 57enne

Da thesocialpost.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una diretta su TikTok, un uomo di 57 anni ha aggredito la moglie colpendola con una statua di legno e un candelabro davanti a circa quaranta spettatori. Dopo l'aggressione, l’ha minacciata di morte. La polizia ha arrestato l’uomo in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato a Lecce. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ha aggredita mentre era in diretta su TikTok, sotto gli occhi di una quarantina di persone collegate. Un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo aver colpito la moglie con una statua di legno e un candelabro e averla successivamente minacciata di morte. L’aggressione durante la diretta social. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 14 luglio. La donna stava partecipando a una diretta su TikTok, insieme a una quarantina di utenti, tra cui un’amica d’infanzia, quando il marito avrebbe iniziato ad aggredirla senza un apparente motivo. Secondo la... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su TikTok.

picchia la moglie durante una diretta tiktok con una statua e un candelabro arrestato 57enne
© Thesocialpost.it - Picchia la moglie durante una diretta TikTok con una statua e un candelabro: arrestato 57enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS

Video SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lecce, con una statua e un candelabro 57enne picchia la moglie impegnata in una diretta su TikTok: arrestato | Le minacce: "Ti seppellisco"

Leggi anche: Lecce, 57enne picchia la moglie in diretta su TikTok con una statua e un candelabro: arrestato | Le minacce: "Ti seppellisco"

Argomenti più discussi: Prima picchia la moglie in casa, poi la insegue per strada: vittima salvata dai passanti; Picchia la moglie davanti ai quattro figli: arrestato grazie alle telecamere presenti in casa; Avvelena la moglie malata. Caos al Soccorso: arresto; Gaeta, picchia la moglie: scattano arresti domiciliari e braccialetto elettronico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web