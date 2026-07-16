L'ha colpita al volto con una statua lignea di elefante e con un candelabro, mentre la moglie stava partecipando a una diretta social su TikTok. Poi ha preso in mano una pala e l'ha brandita contro la donna: "Io ti seppellisco". Un 57enne è stato arrestato in flagranza di reato nella sua abitazione a Lecce per maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, a suo carico sono emersi gravi precedenti per simili reati., L'aggressione si è consumata nel pomeriggio di martedì 14 luglio. La donna era connessa a una live su TikTok a cui stavano partecipando una quarantina di persone, tra cui una sua amica d'infanzia, quando l'uomo ha iniziato a picchiarla senza alcun apparente motivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Lecce, con una statua e un candelabro 57enne picchia la moglie impegnata in una diretta su TikTok: arrestato | Le minacce: "Ti seppellisco"

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La moglie è in diretta su TikTok, entra e la picchia col candelabro: “Ti seppellisco”. Arrestato in flagrante a LecceUn uomo di 57 anni ha aggredito la moglie con un candelabro durante una diretta su TikTok a Lecce, minacciandola di seppellirla.

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