Stanotte dalle 4:30 davanti a un McDonald in piazza Annibaliano si sono verificati schiamazzi e balli notturni, accompagnati da consumo di alcol. I residenti del quartiere hanno registrato la scena con un video dall’ultimo piano di un edificio. La situazione ha causato disturbo durante le prime ore del mattino. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine.

«Questo è quello che è successo stanotte dalle 4,30 in poi davanti il McDonald di piazza Annibaliano». A denunciare la movida notturna documentata dal video effettuato dall'ultimo piano di un palazzo, sono i residenti del quartiere. «La situazione è insostenibile, il disturbo alla quiete pubblica è quotidiano e questo sa incidendo, per la privazione del sonno, sulla salute di molte persone». I residenti denunciano la presenza di alcol tra i ragazzi in festa. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Piazza Annibaliano, balli notturni tra alcol e schiamazzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, la malamovida notturna di piazza Annibaliano: balli, schiamazzi e alcolAlle 4:45 del mattino, residenti di piazza Annibaliano hanno segnalato rumori molesti provenienti da gruppi di giovani davanti all’ingresso di un...

Piazza Carli tra schiamazzi notturni, alcol e rifiuti. La denuncia dei residenti: «Situazione insostenibile, subito telecamere»I residenti di Piazza Carli segnalano un aumento di schiamazzi notturni, consumo di alcol e accumulo di rifiuti nella zona.

Roma, la malamovida notturna di piazza Annibaliano: balli, schiamazzi e alcolI residenti hanno fatto un esposto denunciando i ritrovi con birre in mano alle 4 di notte fuori dal McDonald's: Siamo esasperati ... roma.corriere.it

Piazza Annibaliano, balli notturni tra alcol e schiamazziQuesto è quello che è successo stanotte dalle 4,30 in poi davanti il McDonald di piazza Annibaliano. A denunciare la movida notturna documentata dal video effettuato dall'ultimo piano di un palazzo, ... msn.com