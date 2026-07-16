Le raffinerie negli Stati Uniti stanno compensando le carenze di petrolio, secondo quanto dichiarato. Si discute di una mancanza di materia prima, ma l'attenzione si concentra sui prodotti raffinati, come diesel e jet fuel, che influenzano i prezzi al consumo. Questi prodotti sono fondamentali per il mercato europeo, evidenziando il ruolo chiave delle raffinerie statunitensi nel bilanciare l’offerta di carburanti.

«Si parla di mancanza di crudo ma i prodotti contano molto, perché poi vanno a consumo e fanno alzare i prezzi. Per noi come Europa sono il diesel e il jet fuel». Il jet fuel «scontava una carenza già prima, da quando si è chiuso l’accesso al mercato russo circa il 60% veniva dal Golfo. E ora chi sta compensando sono le raffinerie Usa che vanno con una capacità produttiva del 95% rispetto al potenziale per poter compensare le carenze». Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in audizione di fronte alla Commissione Attività produttive della Camera. «Per quanto riguarda l’approvvigionamento di gas - ha detto Descalzi -, 36 miliardi dalla Russia dovranno essere compensati dagli Stati Uniti o East Asia questo ci porta ad avere da gennaio 2027 un ulteriore problema. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Petrolio, Descalzi: «Ora raffinerie Usa compensano carenze»

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