Il mercato del cibo per animali domestici sta crescendo rapidamente, con una stima di valore che passerà da 135 miliardi di dollari nel 2026 a circa 200 miliardi nel 2034. Si prevede un aumento del 48% complessivo, con un tasso di crescita annuo del 5%. I proprietari di animali chiedono ora indicazioni chiare su prodotti e normative, in un settore che si sta espandendo a livello globale.

Roma, 16 luglio 2026 – Il cibo per animali domestici è diventato uno dei mercati più dinamici dell’economia dei consumi. Il petfood globale, secondo le stime di Fortune Business Insights, passerà dai 135 miliardi di dollari del 2026 a quasi 200 miliardi entro il 2034, con una crescita del 48% e un tasso medio annuo intorno al 5%. In Europa il comparto viaggia verso i 40 miliardi di dollari, sostenuto da umanizzazione degli animali domestici, attenzione alla salute, praticità dei prodotti e sostenibilità. Anche l’Italia è dentro questa traiettoria. Il mercato degli alimenti per cani e gatti ha superato i 4 miliardi di euro nel 2025. A guidare sono i prodotti per gatti, con circa 2,35 miliardi di euro, pari al 56% del valore complessivo, a fronte di 383mila tonnellate vendute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petfood, il mercato corre verso i 200 miliardi. Ma ora i proprietari chiedono una bussola

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