Il Comune di Perugia ha avviato i lavori di riqualificazione di Pian di Massiano, considerato il principale spazio verde e sportivo della città. La riqualificazione è stata decisa in risposta a un’emergenza e mira a rinnovare l’area. Il progetto prevede interventi di miglioramento e valorizzazione dell’area, che viene descritta come un “polmone” cittadino. L’intervento mira a rendere più fruibile e sicuro lo spazio pubblico.

Il Comune di Perugia ha annunciato con toni entusiastici l’avvio della riqualificazione di Pian di Massiano, definendolo il “cuore verde e sportivo della città”. Come è uso fare al gruppo “Perugia Social City” leggendo tra le righe del comunicato ufficiale, però, emerge una realtà meno celebrativa: ciò che viene presentato come un grande progetto di rinnovamento appare piuttosto come il tentativo, tardivo e necessario, di porre rimedio a uno stato di degrado consolidato." Così Gianpiero Tamburi coordinatore del Gruppo. Che prosegue: "Si tratta di un intervento dettato dall’emergenza. L’amministrazione parla di “restituire una visione unitaria” e di “accogliere nuove abitudini”, utilizzando un linguaggio da campagna elettorale permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Percorso verde "Un polmone in agonia. Riqualificazione dettata dall’emergenza"

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