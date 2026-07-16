Le case automobilistiche tedesche hanno ridotto le vendite di auto in Cina. Nel primo semestre del 2026, le vendite al dettaglio nel paese sono calate del 20%. La contrazione del mercato cinese colpisce alcuni produttori più di altri, mentre altri continuano a operare con meno volumi. La decisione di fermare le vendite in Cina riguarda specifiche aziende tedesche, che hanno scelto di ridurre o sospendere le esportazioni nel paese.

Il mercato automobilistico cinese sta affrontando una contrazione storica (con una flessione complessiva delle vendite al dettaglio pari al 20% nel primo semestre del 2026), ma la crisi non colpisce tutti allo stesso modo. Il crollo è concentrato quasi interamente sulle auto a combustione interna, mentre la quota di veicoli elettrificati ha ormai superato stabilmente la soglia del 60% delle vendite totali.La transizione da "Dumb Car" a "Smart Car"In Cina la vera linea di demarcazione non è più semplicemente quella tra motori termici ed elettrici, ma quella tra auto analogiche ("dumb") e auto intelligenti ("smart"). Per il consumatore cinese, un veicolo di nuova generazione è prima di tutto un ecosistema digitale basato su software avanzato, connettività e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Perché i tedeschi non vendono più auto in Cina?

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EUROPE IS PANICKING: Blaming Nio, BYD and Leapmotor

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