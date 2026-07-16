Perché gli italiani vedono la Cina più favorevolmente degli Stati Uniti Sondaggio Pew

Per la prima volta in quasi vent’anni, gli italiani mostrano un giudizio più positivo sulla Cina rispetto agli Stati Uniti, secondo un sondaggio del Pew Research Center. La rilevazione evidenzia un cambiamento rispetto alle precedenti opinioni pubbliche, con una preferenza crescente per Pechino e una diminuzione del favore verso Washington. La maggioranza degli intervistati ha espresso opinioni più favorevoli sulla Cina, segnando un'inversione rispetto ai dati degli anni passati.

Per la prima volta in quasi vent’anni di rilevazioni del Pew Research Center, gli italiani esprimono un giudizio più favorevole sulla Cina che sugli Stati Uniti, segnando un’inversione significativa nell’opinione pubblica di uno dei principali alleati europei di Washington. Il nuovo sondaggio evidenzia uno dei cambiamenti più marcati registrati in Italia negli ultimi anni e suggerisce un’erosione dell’immagine degli Stati Uniti che potrebbe avere implicazioni anche sul consenso pubblico alla tradizionale collocazione transatlantica del Paese. Secondo il Pew Research Center, il quadro globale è cambiato sensibilmente dal 2023. In 25 dei 37 Paesi presi in esame la Cina raccoglie oggi valutazioni più positive degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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