Per tutti Lucio c’è Omaggio al grande Dalla con Stefano Ligi

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non un semplice concerto tributo, ma un racconto dal vivo fatto di musica, immagini e ricordi personali. Oggi alle 21,15 la Rocca Malatestiana di Fano ospita "Lucio c’è – Le storie, la musica, l’anima di Lucio Dalla", appuntamento della rassegna Comizi d’Amore dedicato all’universo artistico del grande cantautore bolognese. A guidare il pubblico sarà Marcello Balestra, storico collaboratore e amico di Lucio Dalla, che ripercorrerà episodi inediti, aneddoti e fotografie della loro lunga collaborazione. Lo spettacolo, nato proprio a Fano alcuni anni fa con la collaborazione di Massimo Puliani, prende ispirazione dall’omonimo libro di Balestra, pubblicato da Mondadori con prefazione di Walter Veltroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Per tutti "Lucio c’è". Omaggio al grande Dalla con Stefano Ligi
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