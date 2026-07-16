Non un semplice concerto tributo, ma un racconto dal vivo fatto di musica, immagini e ricordi personali. Oggi alle 21,15 la Rocca Malatestiana di Fano ospita "Lucio c’è – Le storie, la musica, l’anima di Lucio Dalla", appuntamento della rassegna Comizi d’Amore dedicato all’universo artistico del grande cantautore bolognese. A guidare il pubblico sarà Marcello Balestra, storico collaboratore e amico di Lucio Dalla, che ripercorrerà episodi inediti, aneddoti e fotografie della loro lunga collaborazione. Lo spettacolo, nato proprio a Fano alcuni anni fa con la collaborazione di Massimo Puliani, prende ispirazione dall’omonimo libro di Balestra, pubblicato da Mondadori con prefazione di Walter Veltroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per tutti "Lucio c’è". Omaggio al grande Dalla con Stefano Ligi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Carlo Conti apre il Festival con l'omaggio a Pippo Baudo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fiesole, omaggio a Lucio Dalla al Teatro Romano

L'omaggio a Lucio Dalla in due serate da non perdere a Castelferretti e FalconaraDue concerti dedicati a Lucio Dalla si svolgeranno nelle prossime serate a Castelferretti e Falconara Marittima.