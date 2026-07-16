Per sostenere il commercio e animare il centro Dalmine lancia il suo City Festival

Dal 23 al 25 luglio, il centro di Dalmine ospiterà il City Festival, un evento di tre giorni con concerti, spettacoli, street food e attività per tutte le età. L’iniziativa mira a sostenere il commercio locale e animare le strade del centro. Durante l’evento, saranno presenti diverse iniziative dedicate a coinvolgere cittadini e visitatori, con spettacoli e intrattenimento distribuiti lungo le vie principali. La manifestazione si svolge nel periodo estivo e coinvolge vari esercizi commerciali della zona.

Dalmine. Tre giorni di concerti, spettacoli, street food e iniziative per tutte le età. Dal 23 al 25 luglio il centro di Dalmine si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la prima edizione del Dalmine City Festival, la nuova manifestazione promossa dal Comune con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sostenere il commercio locale e offrire un ricco programma di intrattenimento per cittadini e visitatori. L’evento punta a coinvolgere famiglie e giovani con un calendario che alterna concerti, attività sportive, momenti di sensibilizzazione, mercatini e un’ampia proposta gastronomica. L’inaugurazione, giovedì 23 luglio, sarà affidata allo show musicale “Voglio Tornare negli Anni ’90”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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