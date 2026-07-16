Il Marocco utilizza l’industria cinematografica per legittimare il proprio controllo sul Sahara Occidentale. Da anni, il governo promuove film e produzioni che presentano l’occupazione del territorio come normale, ignorando il diritto internazionale. Questa strategia mira a influenzare l’opinione pubblica e a consolidare la presenza nel territorio contestato. La normalizzazione attraverso il cinema avviene senza riconoscimento ufficiale delle rivendicazioni di indipendenza.

Da anni usa la fiorente industria cinematografica per normalizzare l'occupazione del Sahara Occidentale: ci sta riuscendo Il Marocco sfrutta l’industria cinematografica per normalizzare il proprio controllo sul Sahara occidentale, un territorio che occupa da decenni ignorando il diritto internazionale. Grazie a un incentivo finanziario offerto dal governo è stata girata lì anche una parte dell’Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan: non è però l’unico caso. Il Sahara Occidentale è una striscia di territorio a sud del Marocco, affacciata sull’oceano Atlantico. Per decenni fu una colonia della Spagna, che poi la abbandonò negli anni Settanta; dal 1979 il Marocco è rimasto l’unica forza straniera con influenza nella zona. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per il Marocco il cinema è uno strumento di colonizzazione

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