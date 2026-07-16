Per più di cento anni, il design moderno ha associato il progresso all’innovazione industriale, alla tecnologia e alla produzione in serie, mantenendo un’attenzione all’originalità. Cassina sottolinea che la sostenibilità non deve essere solo un’etichetta, ma un principio integrato nel processo produttivo. La storia del design si è concentrata sulla razionalità e l’autorialità, senza rinunciare alla qualità e alla creatività. Ora, si mira a integrare la sostenibilità come elemento fondamentale senza compromettere l’identità del progetto.

Per oltre un secolo il design moderno ha identificato il progresso con l’innovazione industriale, la tecnologia, la razionalità costruttiva e la produzione in serie, standardizzata, ma con ambizione di autorialità o quanto meno di non banalità. Dagli Anni 80 il postmoderno ha messo al centro soprattutto la libertà dei linguaggi, la rottura con la tradizione, la decontestualizzazione e la contaminazione stilistica. Oggi il progetto si confronta con vincoli nuovi: crisi climatica, scarsità delle risorse, circolarità, responsabilità sociale delle imprese, fragilità identitaria. Non è cambiato soltanto il modo di progettare: è cambiato il giudizio su modernità, futuro, progresso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per Cassina la sostenibilità non è un’etichetta

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