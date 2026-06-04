L’Ue vuole una etichetta di sostenibilità per i data center | in arrivo nuove regole sui consumi di energia e acqua

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea sta preparando nuove regole che richiederanno alle aziende di data center di indicare le loro performance in termini di consumo di energia e acqua. Le norme mirano a rendere più trasparenti gli impatti ambientali di queste strutture. Le nuove regolamentazioni sono parte di un piano più ampio per favorire lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale e cloud computing nel rispetto di standard di sostenibilità.

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L’Europa vuole diventare uno dei poli mondiali per l’intelligenza artificiale e il cloud computing, ma il boom di investimenti per costruire i data center – le infrastrutture che ospitano server e sistemi informatici necessari per far funzionare servizi digitali e modelli di AI – rischia di entrare in collisione con l’agenda di sostenibilità del Green Deal. Per questo, la Commissione europea è al lavoro su un pacchetto di misure che obbligherà le aziende del settore a rispettare standard più stringenti sul consumo di energia, sull’utilizzo dell’acqua e, più in generale, sull’ impatto ambientale dei data center. «Sappiamo che in Europa esiste un problema di scarsità idrica e questa deve diventare una priorità politica. 🔗 Leggi su Open.online

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