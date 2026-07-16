Per anni abbiamo sbagliato tutto sull' allenamento con i pesi

Da gqitalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da anni si credeva che senza dolore durante l’allenamento con i pesi non ci fosse crescita muscolare. La frase “No Pain, No Gain” era comunemente associata a questa idea. Tuttavia, studi recenti dimostrano che il progresso si ottiene anche senza soffrire intensamente. È stato dimostrato che il dolore non è un indicatore affidabile di efficacia. La convinzione di dover soffrire per ottenere risultati viene messa in discussione.

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Per anni abbiamo creduto che l' allenamento con i pesi funzionasse su un principio quasi mistico: se non stai soffrendo, non stai crescendo. No Pain, No Gain, era la frase che si vedeva più spesso stampata sulle magliette. Cedimento muscolare, variazione ossessiva degli attrezzi, programmi diversi a seconda che tu sia un pivello o un habitué della sala pesi: un'intera liturgia costruita su una narrazione binaria. Un'impalcatura che l'American College of Sports Medicine ha demolito, aggiornando le linee guida sul resistance training per la prima volta dal 2009, e che, in sostanza, dice: rilassati, stavi complicando tutto. Il 16 marzo 2026 l' American College of Sports Medicine ha pubblicato il primo aggiornamento importante delle linee guida sull'allenamento con i pesi dal 2009. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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