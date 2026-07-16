peppiniello un gigante i trionfi con gli abbagnale oggi insegno ai disabili

Peppiniello è ricordato per i suoi successi nel canottaggio, in particolare per le vittorie con gli Abbagnale. Dopo aver raggiunto traguardi importanti in questa disciplina, oggi si dedica all’insegnamento rivolto a persone con disabilità. La sua carriera sportiva e il suo impegno attuale sono stati evidenziati come elementi distintivi, rendendolo una figura nota e rispettata nel mondo dello sport e dell’assistenza.

(Napoli) Il suo soprannome è scritto nella storia dello sport, uno dei pochi che accendono ricordi dorati. Nel canottaggio ’Peppiniello’ è solo uno, un’istituzione. All’anagrafe Giuseppe Di Capua, era il “con” dei fratelli Abbagnale nei grandi successi dei fratelli azzurri, il timoniere di tante medaglie: due ori olimpici (Los Angeles 1984 e Seul 1988) e sette mondiali. A quasi mezzo secolo da quelle imprese, Peppiniello, 68 anni, si racconta davanti al mare della sua Castellammare di Stabia dei successi del passato e del presente. Di Capua, che cosa le è rimasto dentro di quei momenti? "Il canottaggio è stato fondamentale per me. Grazie a questo sport ho creato un bagaglio pieno, ho portato tutte le mie esperienze di vita dentro questa disciplina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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