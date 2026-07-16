Una pensione trasferita a Panama non è soggetta a tassazione sui redditi prodotti all’estero. La legge locale prevede infatti una tassazione territoriale zero, rendendo possibile ricevere la pensione senza pagare imposte sulla rendita. Chi sceglie di vivere in questa destinazione tropicale può beneficiare di un costo della vita più basso rispetto ad altri paesi e di un ambiente vicino al mare. La normativa fiscale si applica esclusivamente ai redditi generati all’interno del territorio panamense.

Vivere la terza età in un paradiso tropicale, circondati dal mare, con un costo della vita accessibile e, soprattutto, senza pagare un solo euro di tasse sulla propria rendita pensionistica. Sembra un sogno, ma per molti italiani è una realtà concreta. Tra le mete più ambite a livello globale per il trasferimento dei senior, una in particolare continua a dominare le classifiche internazionali degli espatriati: parliamo del trasferimento in pensione a Panama. Ma cosa rende questo piccolo Stato dell’America Centrale così attrattivo? La risposta risiede in un mix perfetto tra stabilità economica reale e un sistema fiscale unico al mondo basato sul principio della tassazione territoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione a Panama, tassazione territoriale zero per i redditi prodotti all’estero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Residenza a Panama 2026: Guida Completa ai Vantaggi Fiscali e Come Ottenerla

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pensione in Ecuador, vantaggi per stranieri e tassazione zero sui redditi esteri

Pensione a Malta, i vantaggi del Retirement Programme con tassazione agevolata al 15%Malta offre un Retirement Programme che permette ai pensionati di beneficiare di una tassazione agevolata al 15%.